Asesinan a sangre fría a joven de 23 años en plena calle de Colón

Samir Arias, de 23 años, fue asesinado a sangre fría en la calle 5 entre las avenidas Central y Meléndez de la ciudad de Colón,

El joven se encontraba en el lugar cuando fue interceptado y atacado con varios disparos.

Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde, pese a los esfuerzos de los médicos, se confirmó su fallecimiento.

Tanto la sala de urgencias como la zona del ataque quedaron acordonadas por unidades de investigación policial, que recabaron información para determinar el móvil y los responsables del homicidio.

Mientras tanto, personal de Criminalística realizó la recolección de pruebas e indicios para fortalecer la carpeta de investigación por el delito de homicidio.