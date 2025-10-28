Atacan a tiros vehículo en Cristóbal Este: Conductor logra huir

Panamá- Un hombre logró salvar su vida la mañana de este martes 28 de octubre, al escapar de una violenta balacera registrada en la calle principal de la comunidad de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

La información preliminar del caso señala que la víctima se desplazaba en un vehículo sedán color blanco y, mientras conducía por la vía principal, varios pistoleros lo interceptaron y le dispararon.

Ante el ataque, el conductor aceleró su automóvil y huyó a gran velocidad hacia el área conocida como Ciudad de Dios, dentro de la misma comunidad.

En el lugar de los hechos fueron hallados varios casquillos de bala sobre el pavimento, lo que evidencia la intensidad del ataque.

El vehículo atacado, que presentaba impactos de bala en el vidrio frontal y en la ventana del conductor, fue acordonado con cinta amarilla para preservar la escena del crimen.

Tanto agentes de inteligencia policial como funcionarios del Ministerio Público se presentaron a la escena para adelantar la investigación de este grave atentado, que ocurre a pocos días de que se celebre el Mes de la Patria.