Atrapan en Divisa a “Cartago”, uno de los más buscados a nivel internacional

panamá- Uno de los más buscados por organismos internacionales fue aprehendido en el punto de control de Divisa, luego de un chequeo de rutina realizado por unidades del Servicio Nacional de Migración.

Se trata de un hombre de nacionalidad colombiana, con una alerta internacional para responder por delitos relacionados con tráfico de drogas y homicidio, en el vecino país de Colombia.

Según se conoció, el sujeto viajaba a bordo de un transporte colectivo, y al ser verificado en el puesto de control se mostró sumamente nervioso, lo que levantó la alerta entre los inspectores, quienes lograron identificarlo a través de los registros de la entidad.



Según se conoció extraoficialmente, el sujeto apodado “Cartago” se encontraba en la lista de los más buscados en el área de Valle del Cauca y Nariño, en Colombia, y era requerido por la Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado de dicho país y buscado por la Interpol.

Tras su identificación, se tomaron las medidas de seguridad requeridas y con apoyo de la Policía Nacional se trasladó a alias Cartago hasta Chitré, para el inicio de los procesos respectivos.

Al momento de su captura, el sujeto no portaba armas ni se encontró ninguna situación ilegal entre sus pertenencias, pero su estatus migratorio no estaba en regla, ya que tenía la estadía vencida en el país.

La captura de uno de los más buscados a nivel internacional se dio en el puesto de control que trabaja las 24 horas del día en el área de Divisa, con el fin de detectar situaciones irregulares que se dan so re todo en transporte público y de carga.

Se espera que esta persona sea trasladada a la ciudad capital para iniciar el proceso de su entrega a las autoridades competentes.

