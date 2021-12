Atrapó a maleante y debió llevarlo a estación policial en su auto

¡Lo último! La falta de un auto en una estación de policía, obligó a una mujer a trasladar en su propio auto a un delincuente que había ingresado a su residencia ubicada en San Carlos, corregimiento de David, en la provincia de Chiriquí.

Coralia Villarreal narró que el delincuente entró a su casa con la intención de cometer un robo, y su hijo logró atraparlo antes de que se perpetrara el ílicito, pero, al momento de llamar a la Policía Nacional, se le informó que las unidades no podrían llegar ante la falta de un automóvil para transportarse.

"Tuvimos que traerlo hasta acá porque no había forma. Tuve que buscar al policía con el detenido en mi propio carro, arriesgando mi auto. ¿Quién paga si el muchacho rompe el vidrio de mi ventana?", dijo a Telemetro Reporta.

A pesar del mal rato que debió enfrentar, la mujer afirma estar consciente que las unidades no pueden proteger a la comunidad si no tienen cómo movilizarse, es decir un automóvil, ya que los oficiales del puesto policial de San Carlos solo cuentan con dos bicicletas para transportarse.

Agregó estar preocupada por la comunidad en donde mayormente residen personas de la tercera edad, niños y discapacitados, y que "merece contar con una seguridad ciudadana".

Se conoció que los policías de esta subestación deben prestar servicio a 4 corregimientos -Guacá, San Pablo Nuevo, San Pablo Viejo y San Carlos-.

Autoridades locales piden apoyo al Ministerio de Seguridad Pública con un vehículo para esta subestación para poder que los uniformados puedan desplazarse con mayor rapidez.

La situación dejó en un segundo plano al delincuente que fue llevado a la estación policial en donde quedó aprehendido y a órdenes del juez de paz del área