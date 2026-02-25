Susto en Nuevo Arraiján: Rescatan a hombre tras incendio en cocina de su casa

Panamá- Un hombre tuvo que recibir atención paramédica por inhalación de humo, luego de que la cocina de su residencia, ubicada en el sector de Valle Hermoso, en Nuevo Arraiján, estalló en llamas este miércoles.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones de La Chorrera y Nuevo Arraiján acudieron al lugar para sofocar el incendio, tras recibir el llamado de emergencia.

Los camisas rojas lograron controlar a tiempo el incendio en la cocina antes de que este se propagara a otras áreas de la vivienda, minimizando daños mayores.

El afectado por el humo afortunadamente no requirió traslado a un centro médico, por lo que, una vez estabilizado, los bomberos le brindaron recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), realizará las pesquisas del caso.

