Turistas del crimen: Aprehenden ecuatoriana por hurtar anillos en joyería

Panamá- Una ciudadana ecuatoriana requerida en Panamá por el hurto de 88 anillos de 18 kilates avaluados en 60 mil dólares, fue aprehendida por autoridades panameñas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El robo, perpetrado el 10 de julio de 2025 en una joyería ubicada en el Albrook Mall, mantiene a la sospechosa como parte de una banda delictiva transnacional.

La mujer regresaba a Panamá desde la ciudad de Guayaquil cuando fue detectada por la Policía Nacional, mediante labores de cooperación internacional con autoridades de Ecuador en materia de seguridad. Durante la inspección, a la extranjera se le decomisaron más de 9 mil dólares en efectivo, equipos tecnológicos y otros indicios relacionados con la investigación.

Según informó la Policía Nacional, por este caso ya hay otras tres personas de nacionalidad ecuatoriana con detención preventiva en el país. Los sospechosos fueron imputados por los delitos de hurto agravado y asociación ilícita para delinquir, y fueron aprehendidos el 24 de octubre de 2025 mediante la operación Andina. Las investigaciones permitieron, además, vincular a los aprehendidos con otros dos casos de hurto registrados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en el centro comercial Multiplaza Pacific.