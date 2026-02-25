Condena ejemplar: 42 años de prisión por robo y homicidio de taxista

Panamá- Un hombre de 33 años fue condenado a 42 años de prisión, luego de que durante un juicio oral fue encontrado penalmente responsable por los delitos de robo y homicidio, en perjuicio del taxista Álvaro Efraín Moreno, de 70 años.

El Tribunal estableció que, de los 42 años de condena, 30 años son por el delito de homicidio agravado y 12 años por robo agravado. Además, al condenado también se le impuso la pena accesoria mediante la cual fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por un término de cinco años, luego de cumplida la condena principal.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó más de 40 pruebas entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, que acreditaron las conductas penales y la responsabilidad del imputado, lo que permitió que el tribunal emitiera un fallo condenatorio de forma unánime.

El homicidio de Moreno tuvo lugar el 4 de marzo del 2024 en Hato Pilón, comarca Ngäbe Buglé. Ese día, la víctima fue atacada por el ahora condenado con un arma blanca, en compañía de varias personas, que además se apropiaron de su dinero.

Por este mismo caso, otra persona se mantiene bajo detención provisional, imputada y en un centro penitenciario, en espera de ser llevada a juicio oral para comprobar su responsabilidad en ambos delitos.