Barco llega con “Blanca Nieves” y un par de enanos: Incautan 24 paquetes

La Aeronaval de Panamá aseguró 24 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de los paneles de refrigeración de un contenedor en una terminal portuaria de la provincia de Colón.

La operación formó parte de las tareas de control de tráfico marítimo ilícito y verificación de contenedores.

Según las autoridades, la carga tenía como origen Puerto Bolívar, Ecuador, con tránsito por Panamá y destino final en Helsingborg, Suecia, pasando por Antwerp, Bélgica.

Tras el decomiso, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón para realizar los allanamientos y registros correspondientes al contenedor, asegurando la evidencia y documentando la operación de manera detallada.

Hasta la fecha, la Aeronaval ha incautado un total de 62,361 paquetes de sustancias ilícitas en 128 operaciones durante 2025, reforzando la seguridad nacional y combatiendo el flagelo del narcotráfico que amenaza las costas y puertos del país.