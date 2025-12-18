Sucesos - 18/12/25 - 04:15 PM

Procurador: 81 condenados por blanqueo en 2025

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, al rendir cuentas ante la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un total de 81 personas naturales y dos jurídicas fueron condenadas por delitos de blanqueo de capitales en 2025, una cifra que pone números claros a la lucha contra el lavado de dinero en Panamá. 

Las cifras fueron reveladas por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, al rendir cuentas ante la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales.

Al ser cuestionado sobre una posible red de extorsión, Gómez dijo que toda denuncia que llegue al Ministerio Público será investigada, como lo establece la Constitución. 

Hizo un llamado a las personas afectadas a denunciar sin miedo, para poder ser reconocidas como víctimas y activar la persecución penal.

El procurador también se refirió a casos emblemáticos en curso por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, donde figuran exdiputados imputados como cómplices o partícipes. No descartó que surjan más personas investigadas, dependiendo del avance de las pesquisas que llevan los fiscales asignados.

En cuanto al sistema penitenciario, confirmó que se investigan posibles irregularidades en la concesión de medidas alternativas y en la emisión acelerada de informes técnicos. Aclaró que, si estas situaciones trascienden al ámbito penal, habrá responsabilidades.

Gómez adelantó que, con la nueva legislatura, la Procuraduría impulsará proyectos anticorrupción, reiterando que el compromiso  de cero tolerancia al lavado de dinero, la extorsión y la corrupción.

 

