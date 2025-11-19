Barto Flow libre, pero imputado y con firma mensual
El influencer panameño Barto Flow, cuyo nombre real es Bartolo Encarnación Guanté, y otras cuatro personas fueron imputadas por blanqueo de capitales, en un caso que ha sacudido a la opinión pública.
La jueza declaró ilegal la aprehensión de los imputados, pero tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, decidió seguir adelante y imputarles cargos.
El monto involucrado alcanza los $786,171.98, dinero que, según la investigación, proviene de depósitos bancarios superiores a 30 mil dólares realizados por Imelda Caballero, suegra de Barto Flow.
En su defensa, Barto Flow negó haber participado en transacciones fraudulentas, alegando que los fondos recibidos eran por vínculos familiares y que la exposición mediática del caso ha sido innecesaria y perjudicial.
Como medidas cautelares, tres de los imputados, incluyendo al influencer, deberán reportarse mensualmente ante las autoridades, mientras que uno de ellos tiene prohibido acercarse a la Caja de Ahorros, institución que sufrió la lesión patrimonial.
El origen del caso se remonta a la operación “Fraude Total”, relacionada con la presentación de informes de avalúos falsificados para obtener préstamos hipotecarios.
La audiencia se realizó en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora y se extendió desde las 10:00 a.m. hasta pasadas las 5:00 p.m., dejando claro que el proceso no fue corto ni sencillo.
El Ministerio Público continuará con la investigación para determinar responsabilidades adicionales.