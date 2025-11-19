Sucesos - 19/11/25 - 07:46 PM

Barto Flow libre, pero imputado y con firma mensual

En su defensa, Barto Flow negó haber participado en transacciones fraudulentas, alegando que los fondos recibidos eran por vínculos familiares

 

El influencer panameño Barto Flow, cuyo nombre real es Bartolo Encarnación Guanté, y otras cuatro personas fueron imputadas por blanqueo de capitales, en un caso que ha sacudido a la opinión pública. 

La jueza declaró ilegal la aprehensión de los imputados, pero tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, decidió seguir adelante y imputarles cargos

El monto involucrado alcanza los $786,171.98, dinero que, según la investigación, proviene de depósitos bancarios superiores a 30 mil dólares realizados por Imelda Caballero, suegra de Barto Flow.

En su defensa, Barto Flow negó haber participado en transacciones fraudulentas, alegando que los fondos recibidos eran por vínculos familiares y que la exposición mediática del caso ha sido innecesaria y perjudicial.

Como medidas cautelares, tres de los imputados, incluyendo al influencer, deberán reportarse mensualmente ante las autoridades, mientras que uno de ellos tiene prohibido acercarse a la Caja de Ahorros, institución que sufrió la lesión patrimonial.

El origen del caso se remonta a la operación “Fraude Total”, relacionada con la presentación de informes de avalúos falsificados para obtener préstamos hipotecarios.

La audiencia se realizó en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora y se extendió desde las 10:00 a.m. hasta pasadas las 5:00 p.m., dejando claro que el proceso no fue corto ni sencillo.

 El Ministerio Público continuará con la investigación para determinar responsabilidades adicionales.

