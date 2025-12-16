Bebé fallece mientras dormía: ¿qué le pasó?

Panamá- Las fiestas de diciembre serán de las más tristes para una joven madre de 17 años, quien encontró muerto a su bebé de 16 días de nacido cuando se preparaba para darle pecho.

Este lamentable suceso ocurrió ayer en una vivienda ubicada en Cerro Punta, distrito de Tierras Altas (Chiriquí), en la vía que conduce hacia el sector de Las Nubes.

Al lugar se presentó personal médico y de enfermería del Centro de Salud de Cerro Punta, quienes confirmaron que el infante no presentaba signos vitales, por lo que el Ministerio Público efectuó el levantamiento del cadáver.

Se presume que el caso podría estar relacionado con el síndrome de muerte en la cuna (muerte súbita del lactante), ya que el bebé falleció de forma inexplicable, pero esto será confirmado mediante la necropsia de rigor.