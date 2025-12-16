Sucesos - 16/12/25 - 12:56 PM

Bebé fallece mientras dormía: ¿qué le pasó?

Este lamentable suceso ocurrió en una vivienda ubicada en Cerro Punta, distrito de Tierras Altas (Chiriquí), en la vía que conduce hacia el sector de Las Nubes.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Las fiestas de diciembre serán de las más tristes para una joven madre de 17 años, quien encontró muerto a su bebé de 16 días de nacido cuando se preparaba para darle pecho.

Este lamentable suceso ocurrió ayer en una vivienda ubicada en Cerro Punta, distrito de Tierras Altas (Chiriquí), en la vía que conduce hacia el sector de Las Nubes.

Al lugar se presentó personal médico y de enfermería del Centro de Salud de Cerro Punta, quienes confirmaron que el infante no presentaba signos vitales, por lo que el Ministerio Público efectuó el levantamiento del cadáver.

Se presume que el caso podría estar relacionado con el síndrome de muerte en la cuna (muerte súbita del lactante), ya que el bebé falleció de forma inexplicable, pero esto será confirmado mediante la necropsia de rigor.

 

 

Te puede interesar

Bebé fallece mientras dormía: ¿qué le pasó?

Bebé fallece mientras dormía: ¿qué le pasó?

 Diciembre 16, 2025
Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Diciembre 16, 2025
Presunto tirador en doble homicidio de Caimitillo, recibe reporte periódico

Presunto tirador en doble homicidio de Caimitillo, recibe reporte periódico

 Diciembre 16, 2025
Decomisan casi 59 mil dólares falsos y capturan a dos hombres

Decomisan casi 59 mil dólares falsos y capturan a dos hombres

 Diciembre 16, 2025
Encuentran cadáver de hombre ejecutado a orillas de la autopista Panamá-Colón

Encuentran cadáver de hombre ejecutado a orillas de la autopista Panamá-Colón

 Diciembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado