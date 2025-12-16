Preocupante alza: Bomberos ya han atendido más de 2,800 accidentes viales

Panamá- Un total de 2,884 accidentes de tránsito ha atendido el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP), a 15 días de que concluya el 2025, lo que refleja un aumento de 77 casos con relación a la cifra reportada al cierre de 2024, cuando esta fue de 2,807.

Estas cifras estadísticas resultan preocupantes, ya que se prevé que hasta el 31 de diciembre las unidades de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), atenderán muchos más casos.

Ante este panorama, los camisas rojas han emitido una serie de recomendaciones a los conductores para tratar de mitigar la incidencia de accidentes en las vías, entre las que se encuentran: respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, mantener la distancia de seguridad y prestar atención a la vía.

En cuanto al vehículo, recomiendan: revisar periódicamente los frenos, las luces, las llantas y los sistemas de dirección; no sobrecargar el vehículo, respetando la capacidad máxima de pasajeros y carga; y mantener el vehículo limpio y libre de objetos que puedan obstruir la visibilidad.



