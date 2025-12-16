Sucesos - 16/12/25 - 11:52 AM

Menor señalado por doble homicidio en Caimitillo recibe reporte periódico

el juez de Niñez y Adolescencia declaró legal la aprehensión del menor, dio por presentada la formulación de la imputación por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Reporte periódico fue la medida cautelar que se le aplicó a un menor de 14 años que figura como la persona que disparó y asesinó a un agente policial y a un civil el pasado viernes en Caimitillo (Chilibre).

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, el juez de Niñez y Adolescencia declaró legal la aprehensión del menor, dio por presentada la formulación de la imputación por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso y, pese a ser señalado como el tirador, le impuso una medida cautelar distinta a la detención provisional.

Al menor, al igual que a Eduardo Sánchez (conductor de la motocicleta), se les vincula con el doble homicidio del capitán post mortem José Izasa (48 años) y de Ángel David Rodríguez (25 años) alias 'el Gordo', ocurrido el 12 de diciembre frente a la estación policial de El Chungal y afuera de la escuela María La Torre, en Calzada Larga (Caimitillo).

A Sánchez se le imputaron cargos por los delitos de homicidio doloso agravado en calidad de cómplice primario y por asociación ilícita para delinquir, en calidad de autor.

Durante las investigaciones preliminares se estableció que Rodríguez, quien fue asesinado mientras cumplía trabajo comunitario por un delito relacionado con drogas, era el objetivo principal del atentado. En la audiencia también se indicó que la orden para cometer el crimen habría sido emitida desde prisión y que se habían planificado las rutas de escape para entregarlas a "el Gordo".

 

Te puede interesar

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

 Diciembre 16, 2025
Colombiano denuncia falsa vinculación con doble homicidio en Caimitillo

Colombiano denuncia falsa vinculación con doble homicidio en Caimitillo

 Diciembre 16, 2025
Preocupante alza: Bomberos ya han atendido más de 2,800 accidentes viales

Preocupante alza: Bomberos ya han atendido más de 2,800 accidentes viales

 Diciembre 16, 2025
Bebé fallece mientras dormía: ¿qué le pasó?

Bebé fallece mientras dormía: ¿qué le pasó?

 Diciembre 16, 2025
Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Diciembre 16, 2025

 

 

 

 


 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí