Colombiano denuncia falsa vinculación con doble homicidio en Caimitillo

Panamá- El colombiano Luis Arena Escobar Gallegos se presentó al Ministerio Público para interponer una denuncia por calumnia e injuria ante el uso inadecuado de su imagen, ya que fue vinculado erróneamente con el doble homicidio perpetrado por sicarios el pasado viernes en Caimitillo (Chilibre), contra un agente policial y un civil.

Documento en mano, el extranjero aseguró que en redes sociales "ha estado circulando información falsa y delicada sobre mí", ya que él no fue "partícipe" de ese hecho de sangre. Además, detalló que ama "a este país y a su gente".

El hombre, que ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, aseguró ser una persona trabajadora, de bien, que nunca ha tenido antecedentes delictivos ni en Panamá ni en su país. "Mi récord policial está limpio", resaltó.

La denuncia interpuesta ante la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público, ubicada en Ancón, también está relacionada con todos los daños causados a él y a su familia por la mala utilización de su imagen.