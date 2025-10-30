Buscan adulto mayor desaparecido en Panamá Viejo

Panamá. – El Ministerio Público pidió la colaboración de la ciudadanía para encontrar a Ramón Romero Nieto, un hombre de 75 años que desapareció el pasado 17 de octubre, tras salir de su residencia en Panamá Viejo y no regresar.

Según el reporte, Romero Nieto vestía suéter color crema con cuello de rayas verdes, pantalón crema y chancletas grises al momento de su desaparición.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique a los teléfonos 511-9365 (Cuarta Subregional de Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo Nuevo) o 6167-1227.