Buscan a tres implicados en crimen de Parque Lefevre

El Ministerio Público, a través de la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a tres hombres requeridos por su presunta participación en un homicidio agravado.

Los buscados son Anel Isaías Ruiz Martínez (8-1039-83), Jorge Yabdel Domínguez Batista (8-1006-1678) y Blas Alberto Herrera Oberto (8-967-495), todos señalados por su posible vinculación con un hecho de sangre ocurrido el 10 de agosto de 2025 en el área de Puente del Rey, corregimiento de Parque Lefevre, donde una persona perdió la vida en circunstancias que aún están bajo investigación.

Las autoridades exhortan a la población a brindar cualquier información que permita dar con el paradero de los sospechosos, comunicándose a los números 524-9951 o 524-9952 de la Sección de Homicidios y Femicidios.

El Ministerio Público garantizó confidencialidad absoluta a toda persona que aporte datos sobre el caso.