Buzos privados recuperan cadáver de joven desaparecido en charco La Tortuga

Panamá- El cadáver del joven Maykol José Qui Wang (24 años) fue recuperado este martes por buzos privados contratados por su familia en el charco La Tortuga, ubicado en la comunidad de Matapalos, corregimiento de Cabuya, distrito de Antón, provincia de Coclé.

De forma extraoficial se supo que el cuerpo fue localizado entre las 10:00 y 11:00 de la noche del lunes. Fue en plena madrugada cuando fue trasladado a una vivienda del sector, donde el Ministerio Público efectuará la diligencia de levantamiento del cadáver.

La tragedia ocurrió el domingo, cuando el joven, quien visitaba el lugar turístico en compañía de familiares, desapareció tras ser arrastrado por la fuerte corriente del charco.

Ese mismo día, un equipo de aproximadamente 15 rescatistas del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) iniciaron un operativo de búsqueda, el cual era suspendido durante la noche, principalmente por el mal tiempo.

Al parecer, la familia no soportó la incertidumbre y decidió contratar a los buzos que, en medio de la oscuridad, lograron localizar el cuerpo de la víctima.

Se presume que la causa de muerte ocurrió por ahogamiento, pero eso será confirmado a través del examen de necropsia de rigor.