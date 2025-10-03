¡Cae arsenal dentro de la cárcel Nueva Esperanza!

Un fuerte operativo de inteligencia denominado “Armagedón XL” terminó con el decomiso de un arsenal de armas, drogas y celulares dentro de la cárcel Nueva Esperanza en Colón, revelando cómo los privados de libertad seguían delinquiendo desde adentro con apoyo de cómplices en el exterior.

Las autoridades informaron que durante la redada, realizada en los pabellones 1, 2, 3 y 6, se encontraron 13 armas de fuego, 192 municiones, 30 paquetes de cocaína, 30 bolsitas de marihuana, 165 teléfonos celulares, 80 armas blancas y 17 pesas digitales, todos escondidos dentro del penal.

La operación no solo logró sacar del centro artículos de alto peligro, sino que también permitió recolectar información clave sobre las redes criminales que operan dentro y fuera del penal, lo que servirá para futuras capturas y procesos judiciales.