Sucesos - 18/12/25 - 06:57 AM
Cae ex presidenta de padres de familia. ¿Se quedó con plata de los pela´os?
La plata que debía servir para apoyar la educación terminó en manos equivocadas.
Una ex presidenta del Club de Padres de Familia del IPT Coclecito fue capturada por su presunta vinculación en el hurto de 9 mil dólares correspondientes a la cuota del seguro educativo del plantel.
El caso ha generado indignación entre padres y la comunidad, que confiaron esos fondos para el bienestar de los estudiantes. Las autoridades mantienen el proceso en curso, mientras se determina la responsabilidad penal de la implicada.