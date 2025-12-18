Sucesos - 18/12/25 - 06:57 AM

Cae ex presidenta de padres de familia. ¿Se quedó con plata de los pela´os?

La plata que debía servir para apoyar la educación terminó en manos equivocadas.

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

Una ex presidenta del Club de Padres de Familia del IPT Coclecito fue capturada por su presunta vinculación en el hurto de 9 mil dólares correspondientes a la cuota del seguro educativo del plantel.

El caso ha generado indignación entre padres y la comunidad, que confiaron esos fondos para el bienestar de los estudiantes. Las autoridades mantienen el proceso en curso, mientras se determina la responsabilidad penal de la implicada.

 

