Cae sujeto en una nave con ocho bultos de presunta sustancia ilícita

Un ciudadano panameño fue aprehendido en el área de Ancón y en el auto en el que viajaba se le decomisaron 8 bultos de presunta sustancia ilícita.

Esto se logró tras diligencia de allanamiento y registro en un auto por parte de la Fiscalía de Drogas junto a la Policía Nacional.

En el interior tenían 251 paquetes de este material que pasará a investigación.

El hombre fue puesto ante las autoridades correspondientes.