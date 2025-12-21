Sucesos - 21/12/25 - 05:55 PM
Cae sujeto en una nave con ocho bultos de presunta sustancia ilícita
El hombre fue puesto ante las autoridades correspondientes.
Un ciudadano panameño fue aprehendido en el área de Ancón y en el auto en el que viajaba se le decomisaron 8 bultos de presunta sustancia ilícita.
Esto se logró tras diligencia de allanamiento y registro en un auto por parte de la Fiscalía de Drogas junto a la Policía Nacional.
En el interior tenían 251 paquetes de este material que pasará a investigación.
