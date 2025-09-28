Sucesos - 28/9/25 - 05:45 PM

Caen varios sujetos por robo a local en la autopista Panamá-Colón

También se llevaron de los empleados sus teléfonos celulares, como parte del botín.

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica Panamá -

Varios sujetos quedaron detenidos este domingo, debido a que están presuntamente vinculados a un robo a mano armada en un restaurante en el área de la autopista Panamá-Colón, hecho que es investigado por el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional.

Eran pasadas las 1:30 a.m., del domingo, cuando se reportó el robo a mano armada en el local Va & Ven que opera pasando la caseta de peaje de esta vía rápida.

La información de este caso señala que dos sujetos encapuchados a esa hora ingresaron al negocio y dentro de ellos, desenfundaron armas de fuego para someter a los trabajadores.

Al tiempo que los obligaron a que abrieran la caja registradora, de la cual se conoció se llevaron más de cien dólares.

También se llevaron de los empleados sus teléfonos celulares, como parte del botín. Los ladrones salieron en medio de la madrugada con rumbo desconocido.

La acción de la policía se extendió por varios sectores en la que detuvo a sujetos que ahora son motivo de investigación por parte de inteligencia policial y el Ministerio Público.

