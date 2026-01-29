Sucesos - 29/1/26 - 12:20 PM

Capturan a banda por hurto agravado de 108 mil dólares a negocio de celulares

Los tres aprehendidos están presuntamente vinculados con el delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto agravado.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- La “Operación Ruptura” ejecutada por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público (MP) en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, dio como resultado la aprehensión de tres personas.

Los tres aprehendidos están presuntamente vinculados con el delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto agravado.

Durante la operación también se incautaron un vehículo y la suma de 3,500 dólares en efectivo, celulares, una laptop, una tablet y una cámara Smart.

Las aprehensiones se realizaron como parte de las investigaciones por el hurto a un local comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares en Panamá Oeste, ocurrido el 29 de noviembre de 2025.

Producto de las investigaciones, se determinó que la lesión económica producto de este delito asciende a 108 mil dólares.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites legales de rigor.

Te puede interesar

Capturan a banda por hurto agravado de 108 mil dólares a negocio de celulares

Capturan a banda por hurto agravado de 108 mil dólares a negocio de celulares

 Enero 29, 2026
Amenazas y un puente deteriorado: La lucha de 60 familias por su vía de acceso

Amenazas y un puente deteriorado: La lucha de 60 familias por su vía de acceso

 Enero 29, 2026
Nietos crueles: Aprehendidos por hostigar y humillar a su abuela de 57 años

Nietos crueles: Aprehendidos por hostigar y humillar a su abuela de 57 años

 Enero 29, 2026
Identificado: Detienen a implicado en violento asalto en El Empalme

Identificado: Detienen a implicado en violento asalto en El Empalme

 Enero 29, 2026
Balaceras mantienen en zozobra a los residentes de Pedregal

Balaceras mantienen en zozobra a los residentes de Pedregal

 Enero 29, 2026


 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí