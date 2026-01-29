Capturan a banda por hurto agravado de 108 mil dólares a negocio de celulares

Panamá- La “Operación Ruptura” ejecutada por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público (MP) en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, dio como resultado la aprehensión de tres personas.

Los tres aprehendidos están presuntamente vinculados con el delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto agravado.

Durante la operación también se incautaron un vehículo y la suma de 3,500 dólares en efectivo, celulares, una laptop, una tablet y una cámara Smart.

Las aprehensiones se realizaron como parte de las investigaciones por el hurto a un local comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares en Panamá Oeste, ocurrido el 29 de noviembre de 2025.

Producto de las investigaciones, se determinó que la lesión económica producto de este delito asciende a 108 mil dólares.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites legales de rigor.



