Sucesos - 29/1/26 - 01:07 PM

Capturan a 'Balín' en Medellín: 'Más Buscado' por pandillerismo en Panamá

Balín fue ubicado en el hermano país sureño gracias a una efectiva coordinación internacional entre la Policía Nacional de Panamá y su homóloga de Colombia, tras haberse emitido una alerta roja de Interpol en su contra.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- En Medellín, Colombia, fue capturado el panameño Jean Carlo Valderrama, alias "Balín", quien figura en la lista de los 33 'Más Buscados' por pandillerismo en Panamá.

Balín fue ubicado en el hermano país sureño gracias a una efectiva coordinación internacional entre la Policía Nacional de Panamá y su homóloga de Colombia, tras haberse emitido una alerta roja de Interpol en su contra. Durante la redada, efectuada anoche en un hotel de Medellín, las autoridades colombianas también aprehendieron a otras cinco personas que son investigadas por presuntos vínculos con un grupo criminal que opera en ese país.

Este 'Más Buscado' es señalado como presunto cabecilla del grupo criminal "SAM 23", que opera en el distrito de San Miguelito.

Otros cabecillas que aún no han sido capturados son: Carlos Alberto Aguilar Becerra (recompensa de 100 mil dólares) y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga (recompensa de 75 mil dólares), líderes de la organización criminal "Los HP". Además, también están en búsqueda Eduardo Félix Robinson (recompensa de 30 mil dólares) e Aries Josué Quintero (recompensa de 20 mil dólares).

Las autoridades habían elevado la recompensa ofrecida por información que condujera a la captura de 'Balín', de 20 mil a 30 mil dólares.

Una vez se realicen los trámites necesarios para su deportación, el sospechoso debe ser remitido a Panamá para la judicialización del caso en su contra.

Te puede interesar

Pánico en un culto: Ladrón asalta iglesia pentecostal y roba a feligreses

Pánico en un culto: Ladrón asalta iglesia pentecostal y roba a feligreses

 Enero 29, 2026
Capturan a 'Balín' en Medellín: 'Más Buscado' por pandillerismo en Panamá

Capturan a 'Balín' en Medellín: 'Más Buscado' por pandillerismo en Panamá

 Enero 29, 2026
Capturan a banda por hurto agravado de 108 mil dólares a negocio de celulares

Capturan a banda por hurto agravado de 108 mil dólares a negocio de celulares

 Enero 29, 2026
Amenazas y un puente deteriorado: La lucha de 60 familias por su vía de acceso

Amenazas y un puente deteriorado: La lucha de 60 familias por su vía de acceso

 Enero 29, 2026
Nietos crueles: Aprehendidos por hostigar y humillar a su abuela de 57 años

Nietos crueles: Aprehendidos por hostigar y humillar a su abuela de 57 años

 Enero 29, 2026


 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí