Capturan a 'Balín' en Medellín: 'Más Buscado' por pandillerismo en Panamá

Panamá- En Medellín, Colombia, fue capturado el panameño Jean Carlo Valderrama, alias "Balín", quien figura en la lista de los 33 'Más Buscados' por pandillerismo en Panamá.

Balín fue ubicado en el hermano país sureño gracias a una efectiva coordinación internacional entre la Policía Nacional de Panamá y su homóloga de Colombia, tras haberse emitido una alerta roja de Interpol en su contra. Durante la redada, efectuada anoche en un hotel de Medellín, las autoridades colombianas también aprehendieron a otras cinco personas que son investigadas por presuntos vínculos con un grupo criminal que opera en ese país.

Este 'Más Buscado' es señalado como presunto cabecilla del grupo criminal "SAM 23", que opera en el distrito de San Miguelito.

Otros cabecillas que aún no han sido capturados son: Carlos Alberto Aguilar Becerra (recompensa de 100 mil dólares) y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga (recompensa de 75 mil dólares), líderes de la organización criminal "Los HP". Además, también están en búsqueda Eduardo Félix Robinson (recompensa de 30 mil dólares) e Aries Josué Quintero (recompensa de 20 mil dólares).

Las autoridades habían elevado la recompensa ofrecida por información que condujera a la captura de 'Balín', de 20 mil a 30 mil dólares.

Una vez se realicen los trámites necesarios para su deportación, el sospechoso debe ser remitido a Panamá para la judicialización del caso en su contra.



