Sucesos - 15/12/25

Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió 236 emergencias en cuatro días

Entre las emergencias más importantes atendidas por los camisas rojas figuran: 36 accidentes automovilísticos, 19 escapes de gas, 7 desperfectos eléctricos, 5 incendios estructurales.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Entre el 11 y el 14 de diciembre pasados, el Cuerpo de Bomberos atendió 236 emergencias a nivel nacional.

Entre las emergencias más importantes atendidas por los camisas rojas figuran: 36 accidentes automovilísticos, 19 escapes de gas, 7 desperfectos eléctricos, 5 incendios estructurales, 4 vehículos incendiados y un accidente aéreo.

El sábado, por ejemplo, un autobús tipo coaster se incendió en el Puente de las Américas y un vehículo sedán en el área de Albrook Mall. Estos hechos dejaron personas heridas que recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

En tanto, el jueves se reportó un accidente aéreo en la Calzada de Amador, donde dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro hospitalario.

 

