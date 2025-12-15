Capturan dúo binacional en Jaqué transportando marihuana

Panamá- Un panameño y un colombiano fueron aprehendidos en el corregimiento de Jaqué, distrito de Chepigana, provincia de Darién, mientras transportaban tres bultos repletos con paquetes de droga.

Fueron unidades antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) las que detectaron y aprehendieron a los narcotraficantes mientras se movían en una embarcación de forma sospechosa.

Tras ser interceptados, los fronterizos ubicaron el alijo de droga dentro del navío, el cual, al ser contabilizado, arrojó un total de 48 paquetes de hierba seca que se presume es marihuana.

Los sujetos fueron trasladados a tierra firme y quedaron a órdenes de la Fiscalía de Drogas para la judicialización del caso.