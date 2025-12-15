Sucesos - 15/12/25 - 04:13 PM

Homicidio a plena luz del día en quinta etapa de Santa Librada

Los disparos no solo cegaron la vida de la víctima, sino que además alcanzaron a un inocente, que afortunadamente solo terminó herido.

 

Panamá- Un nuevo hecho de sangre estremeció al distrito de San Miguelito. Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado a sangre fría y a plena luz del día en la quinta etapa de la barriada Santa Librada, ubicada en el corregimiento de Omar Torrijos.

Todo ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. de ayer, cuando muchos de los residentes del sector disfrutaban de su día libre.

De pronto, sonaron las balas cerca de una iglesia que se ubica en esa parte de la barriada. Los disparos no solo cegaron la vida de la víctima, sino que además alcanzaron a un inocente, que afortunadamente solo terminó herido.

Ambas personas fueron trasladadas al cuarto de urgencias de la Policlínica Generoso Guardia, ubicada allí mismo en Santa Librada, pero los galenos de turno no pudieron hacer nada por el hombre, más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Aunque la Policía Nacional efectúa operativos en distintos puntos del distrito, aún no se ha notificado la aprehensión de ningún sospechoso vinculado con este crimen.

 

