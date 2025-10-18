Sucesos - 18/10/25 - 03:53 PM

Capturan en Renacimiento a hombre condenado por robo agravado

Según las autoridades, el sujeto mantiene una condena de 72 meses de prisión.

 

Por: Redacción/Crítica -

En Baitún Abajo, distrito de Renacimiento, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron a un ciudadano de 19 años requerido por por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado, y condenado a 72 meses de prisión.

El hombre fue conducido a la Sala de Atención Ciudadana del Batallón Subteniente Aurelio Serracín, en Río Sereno, donde se realizan los trámites pertinentes para su ingreso al Centro Penitenciario de Chiriquí.

LEE TAMBIÉN: Aprehenden en La Chorrera a un sujeto requerido por robo agravado

El Senafront mantiene la operatividad táctica y estratégica en las calles, garantizando la paz y la seguridad.

