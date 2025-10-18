Capturan en Renacimiento a hombre condenado por robo agravado
Según las autoridades, el sujeto mantiene una condena de 72 meses de prisión.
En Baitún Abajo, distrito de Renacimiento, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron a un ciudadano de 19 años requerido por por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado, y condenado a 72 meses de prisión.
El hombre fue conducido a la Sala de Atención Ciudadana del Batallón Subteniente Aurelio Serracín, en Río Sereno, donde se realizan los trámites pertinentes para su ingreso al Centro Penitenciario de Chiriquí.
El Senafront mantiene la operatividad táctica y estratégica en las calles, garantizando la paz y la seguridad.