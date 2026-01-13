Capturan exrepresentante y extesorero de junta comunal de Colón por peculado

Panamá- La mañana de este martes 13 de enero fueron aprehendidos Edgar Góndola, exrepresentante del corregimiento de Cristóbal en el periodo anterior por el PRD, y el extesorero de la junta comunal de este populoso sector del distrito de Colón, por el delito de peculado.

Las aprehensiones se realizaron en las residencias de ambos exfuncionarios, en el marco de la operación Comunidad 2.6.

Las diligencias judiciales fueron efectuadas por funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública en la modalidad de diferentes formas de peculado (peculado agravado por extensión).

En la acción también participaron agentes de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial en la provincia de Colón.

Ambos son requeridos después de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.

Con base en este informe, se determinaron irregularidades en fondos transferidos a la Junta Comunal de Cristóbal, causando una afectación económica al Estado por 339 mil 729 dólares con 64 centésimos.

Estos fondos provenían del programa de descentralización y del Programa de Inversión Social (PDIS). Las personas aprehendidas serán llevadas en las próximas horas a la ciudad de Panamá, ante el Juez de Garantías para las audiencias correspondientes.