Sucesos - 13/1/26 - 11:48 AM

Capturan exrepresentante y extesorero de junta comunal de Colón por peculado

Las aprehensiones se realizaron en las residencias de ambos exfuncionarios, en el marco de la operación Comunidad 2.6.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La mañana de este martes 13 de enero fueron aprehendidos Edgar Góndola, exrepresentante del corregimiento de Cristóbal en el periodo anterior por el PRD, y el extesorero de la junta comunal de este populoso sector del distrito de Colón, por el delito de peculado.

Las aprehensiones se realizaron en las residencias de ambos exfuncionarios, en el marco de la operación Comunidad 2.6.

Las diligencias judiciales fueron efectuadas por funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública en la modalidad de diferentes formas de peculado (peculado agravado por extensión).

En la acción también participaron agentes de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial en la provincia de Colón.

Ambos son requeridos después de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.

Con base en este informe, se determinaron irregularidades en fondos transferidos a la Junta Comunal de Cristóbal, causando una afectación económica al Estado por 339 mil 729 dólares con 64 centésimos.

Te puede interesar

Capturan exrepresentante y extesorero de junta comunal de Colón por peculado

Capturan exrepresentante y extesorero de junta comunal de Colón por peculado

 Enero 13, 2026
Ajuste de cuentas en El Porvenir: hombre acribillado con 15 balazos

Ajuste de cuentas en El Porvenir: hombre acribillado con 15 balazos

 Enero 13, 2026
¡Operación Odiseo continúa! Mil uniformados más van pa´la calle

¡Operación Odiseo continúa! Mil uniformados más van pa´la calle

Enero 12, 2026
Caso de homicidio en San Isidro: imputan detenido y dictan prisión preventiva

Caso de homicidio en San Isidro: imputan detenido y dictan prisión preventiva

 Enero 12, 2026
Desesperación: joven con enfermedad mental lleva 27 días desaparecido

Desesperación: joven con enfermedad mental lleva 27 días desaparecido

 Enero 12, 2026

Estos fondos provenían del programa de descentralización y del Programa de Inversión Social (PDIS). Las personas aprehendidas serán llevadas en las próximas horas a la ciudad de Panamá, ante el Juez de Garantías para las audiencias correspondientes.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas