Capturan a segundo sospechoso del asesinato de Esteban De León

La Policía Nacional logró la captura de alias "Tatín", un joven de 20 años, señalado como el segundo implicado en el homicidio y robo que tuvo como víctima al joven Esteban De León, de 25 años.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión se dio en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de la 24 de Diciembre, siendo trasladado a la sede de la DIJ en Ancón para respectivo trámite a fin de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

LEE TAMBIÉN: Capturan a sospechoso del asesinato de Esteban De León

El primer implicado por este hecho fue aprehendido la madrugada de este sábado en Arraiján.

El cuerpo de Esteban De León fue encontrado el pasado 5 de noviembre en el sector de Las Paredes, en la 24 de Diciembre. Sus honras fúnebres se realizaron esta mañana en la Parroquia Espíritu Santo en la 24 de Diciembre.