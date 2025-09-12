Capturan a segundo sospechoso por femicidio en Parita

Un hombre de 26 años fue aprehendido en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, por su presunta vinculación con el femicidio de Nivia Judith Bosquez Ureña, de 62 años, hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre de 2025 en el sector de Los Higuitos, en el distrito de Parita, provincia de Herrera.

La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, quienes también decomisaron indicios tecnológicos en el lugar donde fue ubicado el sospechoso, una residencia en Panamá Oeste.

Este sujeto es el segundo detenido en relación con este crimen. El primer sospechoso, un hombre de 30 años, permanece bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Según las autoridades, Nivia Bosquez fue víctima de un brutal asesinato dentro de su vivienda.



El caso continúa bajo investigación, en coordinación con las instancias judiciales competentes.

