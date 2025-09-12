Sucesos - 12/9/25 - 08:19 AM

Capturan a segundo sospechoso por femicidio en Parita

La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, quienes también decomisaron indicios tecnológicos en el lugar donde fue ubicado el sospechoso, una residencia en Panamá Oeste.

 

Por: Redacción / Web -

Un hombre de 26 años fue aprehendido en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, por su presunta vinculación con el femicidio de Nivia Judith Bosquez Ureña, de 62 años, hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre de 2025 en el sector de Los Higuitos, en el distrito de Parita, provincia de Herrera.

La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, quienes también decomisaron indicios tecnológicos en el lugar donde fue ubicado el sospechoso, una residencia en Panamá Oeste.

Este sujeto es el segundo detenido en relación con este crimen. El primer sospechoso, un hombre de 30 años, permanece bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Según las autoridades, Nivia Bosquez fue víctima de un brutal asesinato dentro de su vivienda.
 

El caso continúa bajo investigación, en coordinación con las instancias judiciales competentes.
 

Te puede interesar

Menor de 15 años es asesinado mientras se bañaba en el río

Menor de 15 años es asesinado mientras se bañaba en el río

Septiembre 12, 2025
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

 Septiembre 12, 2025
Capturan a segundo sospechoso por femicidio en Parita

Capturan a segundo sospechoso por femicidio en Parita

 Septiembre 12, 2025
Violencia en Colón: Sicarios asesinan a dos jóvenes en plena vía

Violencia en Colón: Sicarios asesinan a dos jóvenes en plena vía

 Septiembre 12, 2025
Menor mata a hombre en parque histórico de Colón

Menor mata a hombre en parque histórico de Colón

Septiembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica