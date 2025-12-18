Capturan a sospechoso de ataque en La Cristal y a asesino de taxista

Panamá- Un hombre requerido por tentativa de homicidio fue aprehendido este jueves por unidades policiales en el distrito de Arraiján (Panamá Oeste), por un hecho que tuvo lugar el pasado 10 de agosto en el sector de La Cristal.

Por este mismo caso, otro ciudadano conocido con el alias de "Perro" fue aprehendido y judicializado en agosto pasado, ya que fue capturado el mismo día del atentado.

A "Perro" se le formuló cargo por el delito contra la Vida e Integridad Personal, en la modalidad de tentativa de homicidio, en perjuicio de un ciudadano de 31 años, y se espera que este nuevo aprehendido corra la misma suerte.

Fue hace cuatro meses y ocho días que tres sujetos llegaron al sector de La Cristal, ubicado en el corregimiento de Arraiján Cabecera, próximo a la Junta Comunal, y dispararon contra la víctima, hiriéndolo.

Por otra parte, ayer fue aprehendido un hombre señalado como sospechoso de asesinar al taxista Ramiro Padilla dentro de su vehículo selectivo, el 24 de diciembre de 2024, en el sector de Nueva Luz, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

Antes del crimen, varios sujetos habían abordado el taxi de Padilla y solicitado una carrera hacia el sector de Nueva Luz. Ya en el lugar, los ladrones le dispararon en la cabeza, tras lo cual el vehículo se salió de la vía y cayó en una hondonada.

En el sitio, las unidades policiales ubicaron fuera del taxi a dos sospechosos del crimen y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Dentro del vehículo se encontraba el conductor, quien, al ser atendido por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) 911, no presentaba signos vitales.