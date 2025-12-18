Presidente: el que extorsiona es un delincuente

El presidente José Raúl Mulino dijo que una supuesta red de extorsión y chantaje es una “maleantería política” que buscó hacerle daño no solo a su figura, sino a la institucionalidad del país.



La abogada Karisma Karamañites en una entrevista se refirió a la supuesta existencia de una estructura organizada dedicada a la extorsión y el chantaje, vinculando estas prácticas a presiones políticas y mediáticas. Además de un proceso para intentar inhabilitar la cadidatura presidencial de José Raúl Mulino

Mulino sostuvo que el problema de fondo no fue el intento de inhabilitarlo de cara a las elecciones de 2024, sino el riesgo que representó para la estructura democrática, al involucrar a funcionarios y civiles en maniobras políticas que cruzan la línea de lo legal.

Sobre la propuesta de crear una comisión investigadora, el mandatario se mostró abierto y señaló que el proceso podría terminar de manera positiva si se hace con seriedad y sin agendas ocultas.

El presidente indicó que quien extorsiona es un delincuente, actúe en privado o lo haga públicamente.



Señaló que hoy estas prácticas se presentan en distintos formatos, desde redes sociales hasta publicaciones en medios o espacios informativos.

Mulino llamó a las personas que se sientan afectadas a presentar las denuncias correspondientes y a no dejarse intimidar.

Reconoció que la extorsión no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero subrayó que el hecho de que estos casos estén saliendo a la luz permite enfrentarlos con mayor claridad.

Para el jefe del Ejecutivo, la transparencia y la investigación son claves para cerrar este capítulo y evitar que la política siga siendo utilizada como herramienta de presión o chantaje.