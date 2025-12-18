Navales decomisan casi 3 mil paquetes de droga en Chiriquí

Panamá- Casi 3 mil paquetes de presunta droga fueron decomisados este jueves por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), al sur de Isla Montuosa, ubicada en la provincia de Chiriquí.

El Senan confirmó que, en medio de la acción adelantada en conjunto con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, se aprehendió a dos hombres que tripulaban la lancha artesanal 'Takarabune' en la que era trasladada la sustancia ilícita.

El navío fue interceptado en alta mar por los navales y después trasladado a tierra firme, donde se contabilizó el contenido de más de 60 sacos que en su interior contenían la droga, arrojando un total de 2,851 paquetes forrados en negro y con plástico transparente.