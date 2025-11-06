Sucesos - 06/11/25 - 10:10 AM

Caravana de Dolor: Ciudadanos claman #AltoALaViolencia tras hallazgo de Esteban

Ondeando globos blancos en sus ventanas y sonando las bocinas de los vehículos, la caravana partió desde la estación de combustible de Felipillo y recorrió una parte de la vía Panamericana.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Conductores de busitos colegiales, camionetas y sedanes se dieron cita la mañana de este jueves para participar en una caravana pacífica convocada a través de redes sociales con el hashtag "#AltoALaViolencia", en apoyo a la familia del joven Esteban De León y de todas las familias que actualmente tienen un familiar desaparecido.

Ondeando globos blancos en sus ventanas y sonando las bocinas de los vehículos, la caravana partió desde la estación de combustible de Felipillo y recorrió una parte de la vía Panamericana, para llamar la atención de la ciudadanía en general y de las autoridades sobre la inseguridad en el país.

La comitiva pasó por la 24 de Diciembre, frente a la residencia de la señora Yesenia Osorio, madre de Esteban, quien, en medio del llanto y su profundo dolor por la inesperada pérdida de su hijo, sacó fuerzas para levantar su mano izquierda y saludar a los participantes.

Familiares y conocidos de Esteban también acompañaron a la señora Osorio y agradecieron a los participantes de la caravana por la muestra de empatía ante el profundo dolor que les ha causado el asesinato de este joven, descrito como un hijo ejemplar y buen ciudadano que amaba la cultura.

En redes sociales, los usuarios han inundado diferentes cuentas para manifestar su pésame a la familia. "Ninguna madre debería pasar por semejante sufrimiento", destaca uno de los comentarios.

El joven Esteban De León desapareció el pasado 31 de octubre. Su vehículo calcinado fue ubicado el 2 de noviembre en Malengue (Pacora), y su cadáver en descomposición fue encontrado ayer, miércoles, en el patio trasero de una iglesia católica, ubicada en el sector #3 de Las Paredes, en el corregimiento 24 de Diciembre.

 Noviembre 06, 2025
