¡Confirmado! Cadáver encontrado en Las Paredes es el de Esteban De León

Panamá- Familiares del joven Esteban Danilo De León, desaparecido desde el pasado 31 de octubre, confirmaron este miércoles que el cadáver ubicado esta mañana en el patio trasero de una iglesia católica, en el sector #3 de Las Paredes, corregimiento 24 de Diciembre, es el de él.

Se conoció que el cuerpo del joven, ya en estado de descomposición, fue identificado por varios de sus familiares que se presentaron a la escena mediante un tatuaje que el joven tenía en su anatomía.

El cuerpo fue ubicado envuelto en plástico a unos 200 metros de distancia de donde estuvo estacionada la camioneta de color negro que él conducía cuando desapareció.

Extraoficialmente se conoció que, desde el pasado sábado, a eso de las 10:00 a.m. y parte del domingo el vehículo de Esteban se mantuvo estacionado en Las Paredes. El vehículo fue captado en video con la ventanilla trasera derecha rota, pero en ese momento se desconocía que esa era la de él. Fue el domingo, que la camioneta fue ubicada en el sector de Malengue, Pacora, totalmente calcinada.

Aunque la zozobra de la búsqueda del joven ya terminó, en medio del dolor y el llanto, familiares de Esteban claman porque se esclarezca por qué fue asesinado, si ni él ni su familia tenían problemas con nadie.

Jaime Fernández, director general de la Policía Nacional, confirmó en Colón que la entidad identificó y está tras la pista de cinco personas sospechosas, por su presunta vinculación con la desaparición del joven Esteban De León.

Además, detalló que desde hace dos días se está realizando el recorrido y analizando las cámaras de videovigilancia para trazar el desplazamiento de la camioneta.

Fernández agregó que la entidad mantiene el acompañamiento a la familia del joven, y que por el momento la investigación los ha llevado hacia el área de Pacora, donde se han efectuado más de cuatro diligencias de allanamiento relacionadas con el caso. "Tenemos mucha evidencia que se ha levantado", dijo