Caso de homicidio en San Isidro: imputan detenido y dictan prisión preventiva

Panamá- Un hombre de 21 años de edad enfrenta el cargo de homicidio en perjuicio de Alberto Robert (35 años), quien fue asesinado el 28 de diciembre del año pasado en la comunidad de San Isidro, en el corregimiento de Cativá, Colón.

Esta persona, junto a otro individuo, presuntamente, utilizando armas de fuego le dispararon a Robert, quitándole la vida.

No fue hasta el 8 de enero cuando el sospechoso fue aprehendido mediante una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada en el corregimiento de Cativá, donde se le informó que era requerido por el delito de homicidio doloso agravado.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó al juez de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación en su contra, peticiones que fueron admitidas.

También se le aplicó la medida cautelar de detención provisional mientras dure la investigación por el crimen de Robert.

Este caso es investigado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.



