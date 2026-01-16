Sucesos - 16/1/26 - 01:35 PM

Cayó la falsa organizadora de bodas: cobraba hasta $10 mil y no hacía nada

La mujer se presentaba como representante de una empresa local y ofrecía paquetes completos para bodas en hoteles

 

Por: Redacción / Crítica -

Un allanamiento terminó con la aprehensión de una mujer señalada por estafa agravada en el corregimiento de Juan Díaz. 

La mujer se presentaba como representante de una empresa local y ofrecía paquetes completos para bodas en hoteles. Todo sonaba bonito. Todo se pagaba por adelantado. Pero el evento nunca llegaba.

Las denuncias indican que recibía el dinero, en algunos casos más de 10 mil dólares, y luego desaparecía entre excusas. Que estaba “gestionando”, que “faltaban detalles”, que “el hotel no había confirmado”. Mientras tanto, no coordinaba nada. Ni salón, ni banquete, ni decoración.

Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, periodo en el que varias parejas habrían sido afectadas. 

El dinero se entregaba confiando en que el día especial estaba asegurado. No lo estaba.

La mujer fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales, mientras el Ministerio Público continúa revisando denuncias y posibles víctimas adicionales. 

El caso sigue abierto.

