Claves de la condena que podría recibir “Cholo Chorrillo” en Estados Unidos

La pena que podría recibir Jorge Camargo Clarke, conocido como “Cholo Chorrillo”, debe analizarse según las leyes del sistema penal federal de Estados Unidos, en especial las que aplican a los delitos de tráfico de drogas.

La ley federal sobre sustancias controladas establece que, cuando el caso involucra ciertas cantidades de droga, existen castigos mínimos obligatorios y también un castigo máximo. En esta situación, el mínimo obligatorio es de diez años de prisión federal. Esto significa que el juez no puede imponer una pena menor, excepto en casos muy específicos, como cuando la persona coopera de manera importante con las autoridades o cumple ciertos requisitos legales por no tener antecedentes relevantes.

Al mismo tiempo, la ley permite una pena máxima de cadena perpetua. En otras palabras, el juez puede decidir una condena que vaya desde diez años hasta prisión de por vida. Para elegir la pena exacta dentro de ese rango, el juez toma en cuenta varios aspectos, como:

La cantidad y el tipo de droga involucrada.

involucrada. El papel del acusado dentro de la organización.

dentro de la organización. Si hubo factores graves , como uso de armas, violencia o muertes relacionadas con la droga.

, como relacionadas con la droga. Los antecedentes penales por delitos similares.

por delitos similares. Las guías federales de sentencia, que orientan la decisión del juez, aunque no permiten bajar del mínimo obligatorio.

Por todo esto, la condena final dependerá de lo que el juez valore en la audiencia de sentencia. Allí se analiza la gravedad del delito, la responsabilidad personal del acusado y lo que establecen las leyes federales para fijar una pena justa dentro del rango legal de diez años a cadena perpetua.

Esta etapa es clave, porque en el sistema federal de Estados Unidos casi no existe la libertad condicional. Eso significa que, en la práctica, la persona suele cumplir en prisión un tiempo muy cercano al que el juez impone en la sentencia.