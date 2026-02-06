Sicarios se hacen pasar por policías para ejecutar hombre en Gonzalillo

Panamá- Leonardo José Pinto Santamaría, de 27 años, fue asesinado pasadas las 3:00 de la madrugada de ayer en el sector 10 de Gonzalillo, ubicado en Villa Zaita, corregimiento de Ernesto Córdoba Campo, en Panamá Norte.

Según la pareja de Pinto, varios sujetos que dijeron ser policías llegaron a media madrugada a su vivienda, supuestamente para efectuar un allanamiento. Como Pinto no le permitió el acceso al inmueble, estos forzaron la puerta, ingresaron de todas formas y le dispararon en reiteradas ocasiones, alcanzándolo en varias partes del cuerpo.

Pinto Santamaría cayó al suelo dentro de su casa, agonizando, mientras su pareja no podía creer lo que ocurría.

Rápidamente, la mujer llamó al 911 y pocos minutos después llegaron los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, pero, pese a sus esfuerzos, no pudieron salvar a Pinto y, poco antes de las 3:30 a.m., lo declararon muerto.

Sobre Pinto se conoció que en julio de 2025 había sobrevivido a otro atentado en su contra y que desde octubre pasado mantenía una medida cautelar de casa por cárcel, luego de que las autoridades le ubicaron un arma ilegal en medio de una diligencia de allanamiento en la casa de su madre.