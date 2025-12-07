Sucesos - 07/12/25 - 06:45 PM

Salió huyendo de la PN porque portaba un arma de fuego, pero lo atraparon

En su escape arrojó un bolso color negro que en su interior contenía un arma de fuego, proveedores y municiones, además, de carrizos repletos de un polvo blanco.

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica Panamá -

Un sujeto fue aprehendido tras una alerta ciudadana hacia la Policía Nacional (PN), en la que señalaba que en los sectores 2-2 y 2-3 de la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal en Colón, se paseaba un sujeto en actitud sospechosa, presuntamente armado.

Agentes se trasladaron al lugar, y lograron observar a este ciudadano, quien al verlos salió huyendo del lugar.

En su escape arrojó un bolso color negro que en su interior contenía un arma de fuego, proveedores y municiones, además de carrizos repletos de un polvo blanco que se presume sea droga y un envoltorio de hierba seca.

Al final fue capturado y se conoció que el sujeto tiene 22 años de edad.

Esta persona y la evidencia pasaron a manos de la Fiscalía que atiende este tipo de casos para iniciar la investigación y llevar esta persona a hacerla responsable por esta conducta delictiva.

Te puede interesar

Salió huyendo de la PN porque portaba un arma de fuego, pero lo atraparon

Salió huyendo de la PN porque portaba un arma de fuego, pero lo atraparon

 Diciembre 07, 2025
Justicia exprés: Condenados mediante acuerdo de pena tras falsa compra de auto

Justicia exprés: Condenados mediante acuerdo de pena tras falsa compra de auto

 Diciembre 07, 2025
Mandan a prisión a padrastro y madre por crimen de niña de 2 años

Mandan a prisión a padrastro y madre por crimen de niña de 2 años

 Diciembre 07, 2025
Doble golpe: decomisan pistola en taxi y droga en Alto de Los Lagos

Doble golpe: decomisan pistola en taxi y droga en Alto de Los Lagos

 Diciembre 07, 2025
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

 Diciembre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido
Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados

Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados
Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas