Salió huyendo de la PN porque portaba un arma de fuego, pero lo atraparon
Un sujeto fue aprehendido tras una alerta ciudadana hacia la Policía Nacional (PN), en la que señalaba que en los sectores 2-2 y 2-3 de la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal en Colón, se paseaba un sujeto en actitud sospechosa, presuntamente armado.
Agentes se trasladaron al lugar, y lograron observar a este ciudadano, quien al verlos salió huyendo del lugar.
En su escape arrojó un bolso color negro que en su interior contenía un arma de fuego, proveedores y municiones, además de carrizos repletos de un polvo blanco que se presume sea droga y un envoltorio de hierba seca.
Al final fue capturado y se conoció que el sujeto tiene 22 años de edad.
Esta persona y la evidencia pasaron a manos de la Fiscalía que atiende este tipo de casos para iniciar la investigación y llevar esta persona a hacerla responsable por esta conducta delictiva.