¡Se cae la vuelta! Narcos pierden un mar de coca en el archipiélago

Un total de 1,424 paquetes de sustancia ilícita fueron incautadas dentro de una lancha artesanal que navegaba al sur de Isla San José, en el Archipiélago de Las Perlas.

La embarcación, que mantenía un doble fondo para ocultar la carga, fue detectada tras maniobras sospechosas mientras se realizaba control de tráfico marítimo ilícito.

Durante la operación fueron aprehendidos cuatro ciudadanos, quienes viajaban en la lancha al momento de la inspección. La embarcación y los tripulantes fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez, donde la Fiscalía de Drogas de Panamá inició las diligencias correspondientes.

En lo que va del 2025, la institución suma 56,278 paquetes de droga incautados en 124 operaciones.