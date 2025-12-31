Condenado a 20 años de prisón por violar a su hija desde 2014 a 2020

Un hombre de 59 años fue sentenciado a 23 años de prisión por abusar sexualmente de su hija desde que ella tenía 9 años hasta los 16.

La adolescente rompió el silencio al confesarle a su abuela los abusos que sufría desde la infancia. Anteriormente, una docente había notado su conducta cabizbaja, pero la menor no le reveló la situación en ese momento.

Al conocer los hechos, la madre denunció el caso ante las autoridades judiciales. El juicio se llevó a cabo en noviembre y el fallo condenatorio se emitió en diciembre.

La investigación de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala demostró que los abusos ocurrieron entre los años 2014 y 2020 en los distritos de Colón y Panamá. El hombre fue declarado culpable de violación agravada y gratificación para fines sexuales a personas menores de edad.

Además, el Tribunal de Juicio de Colón le impuso una pena accesoria que debe cumplir una vez cumpla la condena principal, mediante la cual se le inhabilita por 10 años para trabajar en lugares donde se congreguen menores.