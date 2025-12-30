Sucesos - 30/12/25 - 02:29 PM

Mujer sobrevive a episodio de violencia doméstica en Arraiján

Asustada y temiendo por su vida, ya que su pareja la agredió físicamente y portaba un arma de fuego, la mujer llamó a la policía.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Momentos de terror vivió anoche una mujer en el sector de El Llano, corregimiento de Arraiján Cabecera (Panamá Oeste), durante un episodio de violencia doméstica en su casa.

Asustada y temiendo por su vida, ya que su pareja la agredió físicamente y portaba un arma de fuego, la mujer llamó a la policía, cuyas unidades lograron llegar a la vivienda antes de un desenlace fatal.

El capitán Everardo De León detalló que, al llegar a la escena, los uniformados ubicaron a la víctima y poco después capturaron al sospechoso, el cual mantenía en su poder un rifle calibre 22 con 25 municiones sin detonar y otra arma tipo niple.

El agresor fue conducido a la subestación de policía más cercana para luego ser remitido ante un juez de garantías, quien deberá imputarle cargos por el delito de violencia doméstica y decidir si se le aplica o no una medida de alejamiento y/o protección a favor de la víctima.

 

 

