Recuperan cuerpo de menor desaparecido en fondo del río Santa María

La intensa búsqueda del menor de aproximadamente 13 años de edad, reportado como desaparecido en el río Santa María, culminó de manera trágica la tarde de ayer, cuando fue ubicado sin vida en el fondo del afluente.

El hallazgo se produjo tras la intervención de un equipo de búsqueda conformado por buzos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes, apoyados por otros estamentos de seguridad, se sumergieron en un sector del río que pertenece a la provincia de Coclé.

Luego de varias maniobras subacuáticas, los rescatistas lograron localizar el cuerpo del menor el sector de El Roble de Aguadulce, procediendo a trasladarlo hasta la orilla, donde se vivieron escenas de profundo dolor entre familiares y personas presentes en el área.

Al el sitio se apersonaron funcionarios del Ministerio Público, quienes realizaron la diligencia de levantamiento del cuerpo, como parte del proceso legal y de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Durante las labores de recuperación y custodia del área participaron unidades del Sinaproc, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Panameña y la Policía Nacional, quienes brindaron apoyo operativo y de seguridad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución al visitar ríos y balnearios, especialmente durante paseos familiares, recordando que estos espacios pueden representar graves riesgos, sobre todo para menores de edad.

El menor era oriundo de la provincia de Coclé y se encontraba junto a su papá y otros familiares disfrutando del río cuando sucedió la tragedia, la cual es la segunda que deja víctimas por inmersión durante esta semana en la provincia de Herrera.