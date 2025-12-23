Conductor de motocicleta muere tras colisionar con sedán en la vía a Boquete

Panamá-El conductor de una motocicleta falleció en horas de la mañana de este martes, luego de verse involucrado en una colisión con un sedán en la vía principal hacia Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Producto del hecho de tránsito, otra persona que también viajaba en la motocicleta resultó herida. Paramédicos de la Caja de Seguro Social y del Sistema Único de Manejo de Emergencias brindaron los primeros auxilios a la víctima y la trasladaron a un centro médico cercano.

Por otra parte, en el sector de Potuga (Herrera), se registró una fuerte colisión entre un camión refrigerado y una mula (camión articulado), que dejó a una persona gravemente herida.

El conductor del camión refrigerado quedó atrapado dentro de la cabina destrozada, por lo que las unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones de Santa María y Parita tuvieron que utilizar equipo especializado para extraerlo.

Posteriormente, el herido fue trasladado a un centro médico cercano para ser atendido, debido a las lesiones sufridas por la compresión y el fuerte impacto.