Sucesos - 23/12/25 - 11:23 AM

Conductor de motocicleta muere tras colisionar con sedán en la vía a Boquete

Producto del hecho de tránsito, otra persona que también viajaba en la motocicleta resultó herida.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-El conductor de una motocicleta falleció en horas de la mañana de este martes, luego de verse involucrado en una colisión con un sedán en la vía principal hacia Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Producto del hecho de tránsito, otra persona que también viajaba en la motocicleta resultó herida. Paramédicos de la Caja de Seguro Social y del Sistema Único de Manejo de Emergencias brindaron los primeros auxilios a la víctima y la trasladaron a un centro médico cercano.

Por otra parte, en el sector de Potuga (Herrera), se registró una fuerte colisión entre un camión refrigerado y una mula (camión articulado), que dejó a una persona gravemente herida

El conductor del camión refrigerado quedó atrapado dentro de la cabina destrozada, por lo que las unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones de Santa María y Parita tuvieron que utilizar equipo especializado para extraerlo.

Posteriormente, el herido fue trasladado a un centro médico cercano para ser atendido, debido a las lesiones sufridas por la compresión y el fuerte impacto.

 

Te puede interesar

Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

 Diciembre 23, 2025
Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

 Diciembre 23, 2025
Conductor de motocicleta muere tras colisionar con sedán en la vía a Boquete

Conductor de motocicleta muere tras colisionar con sedán en la vía a Boquete

 Diciembre 23, 2025
Disparo accidental en San Miguelito deja una adolescente hospitalizada

Disparo accidental en San Miguelito deja una adolescente hospitalizada

 Diciembre 23, 2025
Engaño descarado: camión con madera teca transportaba alijo de drogas

Engaño descarado: camión con madera teca transportaba alijo de drogas

 Diciembre 23, 2025

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos