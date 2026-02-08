Sucesos - 08/2/26 - 04:43 PM

Bomberos salvan la vida de veterano de 'Liga 70' de fútbol en Plaza Amador

La emergencia ocurrió mientras el personal de Extinción, Búsqueda y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, asignado a la Estación Juan Antonio Guizado.

 

Panamá- Lo que inició como una tarde de deporte y convivencia estuvo a punto de convertirse en una tragedia, luego de que el señor Carlos Barrios, jugador de fútbol de la Liga 70 sufrió un paro cardiorrespiratorio y cayó inconsciente en plena cancha de Plaza Amador (El Chorrillo), durante una práctica.

"La emergencia ocurrió mientras el personal de Extinción, Búsqueda y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, asignado a la Estación Juan Antonio Guizado —ubicada frente al campo— se encontraba de turno. Jugadores, paralizados por el pánico, corrieron desesperados hacia la estación pidiendo auxilio" detalló la entidad.

El teniente Joel Titts y el sargento primero Bernardo Jake corrieron hacia la cancha, ya que cada segundo era decisivo entre la vida y la muerte. Allí encontraron a Barrios, inmóvil, sin pulso y sin respiración. Con fría determinación iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), comprimiendo el pecho y ventilando al paciente en una carrera contra el tiempo.

A los pocos minutos, gracias a la perseverancia y la técnica de los bomberos, el paciente recuperó los signos vitales, arrancando suspiros y lágrimas entre los presentes.

Para Titts, quien cuenta con 21 años de servicio, no es la primera vez que salva una vida: años atrás evitó que un menor muriera en similares circunstancias. “El no desistir fue clave”, confesó el teniente, quien junnto al sargento primero que tiene 17 años de trayectoria en la institución, evitaron una muerte segura en medio de un campo de juego.

