Cuatro muertos en accidentes de tránsito en Panamá Oeste, Chiriquí y Colón

Cuatro muertos en accidentes de tránsito durante el fin de semana en Panamá

Al menos cuatro personas fallecieron en accidentes de tránsito registrados entre la noche del sábado y la tarde del domingo en las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí y Colón, en una jornada marcada por la violencia vial en distintas carreteras del país.

Panamá Oeste concentra dos de las tragedias

El caso más reciente ocurrió la tarde del domingo en la vía Interamericana, a la altura de Corona, distrito de San Carlos, donde una camioneta gris chocó contra el barandal de un puente tras perder el control e invadir el carril contrario.

El impacto provocó la muerte de uno de los ocupantes, quien salió proyectado fuera del vehículo, mientras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a la policlínica Dr. Juan Vega Méndez de la CSS por ambulancias del SUME 911.

Horas antes, en Arraiján, una mujer de 25 años murió tras ser arrollada en la carretera Rodolfo F. Chiari.

El conductor implicado presentaba más de 41 mg/l de alcohol en sangre, según la prueba de alcoholemia realizada por unidades de tránsito de la Policía Nacional.

La víctima había descendido de un vehículo colisionado previamente cuando fue impactada por otro automóvil, cuyo golpe lanzó su cuerpo a más de 50 metros. El responsable fue aprehendido y puesto a órdenes del Ministerio Público.

Muerte en Chiriquí tras incidente con camión articulado

En la provincia de Chiriquí, un hombre de entre 30 y 35 años falleció luego de lanzarse del cabezal de un camión articulado que conducía en la vía Interamericana, cerca del puente sobre el río Chiriquí.

El vehículo había chocado contra los separadores centrales, y las autoridades investigan si la víctima murió atropellada por el propio camión o por el impacto contra la estructura al caer.

Beisbolista muere en triple colisión en Colón

La cuarta víctima fue el beisbolista Fernan Enrique Zúñiga Ábrego, de 30 años, quien falleció alrededor de la 1:30 a.m. del sábado en el kilómetro 33 de la autopista Panamá–Colón, tras una triple colisión entre su sedán gris y dos camionetas blancas conducidas por hombres de 35 y 60 años.

El fuerte impacto provocó que su vehículo se volcara varias veces y quedara con la parte frontal destruida, causándole la muerte.

Autoridades investigan causas de los siniestros

Las autoridades de tránsito y el Ministerio Público mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades en cada uno de los hechos, en medio de la preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito en Panamá.