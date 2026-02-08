Persecución acuática en Darién termina con captura de narco y decomiso

Panamá- Una persecución en el área costera en el sector de La Reserva, en La Palma, provincia de Darién, culminó con la captura de un hombre y el decomiso de 65 paquetes rectangulares de presunta droga.

Según confirmó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), unidades antinarcóticos y del primer Batallón Fluvial visualizaron una embarcación artesanal cuyo conductor, al darse cuenta de la presencia de los uniformados, se dio a la fuga.

Pese a las maniobras evasivas, el presunto narcotraficante fue aprehendido y la mercancía ilegal, que estaba en varios sacos de colores y que se presume sea marihuana, fue decomisada.

Tras la interdicción, la embarcación con su narcocarga y el sospechoso fueron trasladados a la Base de Senafront en La Palma, en donde los paquetes fueron contabilizados por personal de la Fiscalía de Drogas.

Al concluir las diligencias relacionadas con este nuevo decomiso, todo quedó a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso.



