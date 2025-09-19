Continúan búsqueda de dos desaparecidos en Los Santos y Veraguas

El personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), regional de Los Santos, continúa este viernes con las labores de búsqueda de un adulto mayor de 67 años, reportado como desaparecido desde la tarde del jueves.

De acuerdo con los reportes, el hombre fue visto por última vez caminando en el sector de Villa Lourdes, en Las Cabuyas, provincia de Los Santos.

Según información brindada por sus familiares y las autoridades, el ciudadano presenta dificultad para caminar, padece de Alzheimer y vive solo, situación que ha generado preocupación por su estado de salud y seguridad.

En otro caso, el Sinaproc con apoyo de otros estamentos de seguridad también mantiene activa una operación de búsqueda y rescate en la provincia de Veraguas. Se trata de un hombre de 42 años que fue reportado como desaparecido el pasado martes, luego de ingresar al mar en la playa Mata Oscura, en el distrito de Mariato.