Saco con droga aparece flotado en la costa de playa Escondida

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá-  Un total de 47 paquetes de droga fueron contabilizados este miércoles como resultado del hallazgo de un saco ubicado a orillas del sector conocido como Playa Escondida, en el corregimiento de María Chiquita, distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón, por parte de la Policía Nacional.

Hermógenes Argüelles, jefe de la Tercera Zona Policial de Colón, informó que la PN fue alertada de que, en el área de María Chiquita, a orillas de la playa, se mantenía un saco sospechoso.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y, al momento de realizar la verificación del saco, este fue trasladado a la subestación, donde se coordinó con personal de la Dirección Nacional de Narcóticos y, de igual forma, con la Fiscalía de Drogas.

Argüelles agregó que, al momento de llevar a cabo el conteo, se contabilizaron 47 paquetes rectangulares de posible sustancia ilícita.

Dijo que no se descarta que este hallazgo guarde relación con el operativo realizado el lunes, donde se aprehendió a tres personas y se recuperaron 40 paquetes de posible droga.

La Fiscalía de Drogas adelanta las investigaciones del caso.

